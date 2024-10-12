Испания — Дания: Субименди открыл счёт на 79-й минуте матча

В эти минуты в матче 3-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА встречаются сборные Испании и Дании. Команды играют на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» (Мурсия, Испания). Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт в 1:0 в пользу испанцев.

На 79-й минуте полузащитник хозяев Мартин Субименди открыл счёт в игре.

В последний раз сборные Испании и Дании встречались между собой в 2008 году. Тогда победу одержали испанские футболисты (3:0).

После двух сыгранных туров Испания занимает второе место в своей группе. Команда набрала четыре очка. Дания возглавляет таблицу группы 4 Лиги А, заработав шесть очков. Также в этой группе выступают сборные Сербии (1) и Швейцарии (0).