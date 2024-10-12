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Польша — Португалия: Зелиньски отличился на 78-й минуте

Польша — Португалия: Зелиньски отличился на 78-й минуте
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Польши и Португалии. Команды играют на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 1:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 26'     0:2 Роналду – 37'     1:2 Зелиньски – 78'     1:3 Беднарек – 88'    

На 26-й минуте полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва открыл счёт. Затем на 37-й минуте форвард Криштиану Роналду увеличил преимущество гостей, ему ассистировал Рафаэл Леау. На 78-й минуте полузащитник Пётр Зелиньски отыграл один мяч хозяев.

В последний раз сборные Польши и Португалии встречались между собой в 2018 году. Тогда команды сыграли вничью со счётом 1:1.

После двух проведённых туров Польша занимает третье место в своей группе, набрав три очка. Португалия возглавляет таблицу группы 1 Лиги A. Подопечные Роберто Мартинеса набрали шесть очков. Также в этой группе выступают сборные Хорватии (6) и Шотландии (0).

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