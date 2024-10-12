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Польша — Португалия, результат матча 12 октября 2024, счёт 1:3, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Португалии одержала победу над Польшей в матче 3-го тура Лиги наций
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Завершился матч 3-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Польши и Португалии. Команды играли на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Сборная Португалии одержала победу со счётом 3:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 26'     0:2 Роналду – 37'     1:2 Зелиньски – 78'     1:3 Беднарек – 88'    

На 26-й минуте полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва открыл счёт. Затем на 37-й минуте форвард Криштиану Роналду увеличил преимущество гостей, ему ассистировал Рафаэл Леау. На 88-й минуте мяч с автогола был забит в ворота Польши.

В группе 1 Лиги A также выступают национальные команды Хорватии и Шотландии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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