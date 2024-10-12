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Беларусь — Северная Ирландия, результат матча 12 октября 2024, счёт 0:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией в матче 3-го тура Лиги наций
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Завершился матч 3-го тура группы 3 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Беларуси и Северной Ирландии. Команды играли на стадионе «Зи-Ти-И Арена» в Залаэгерсеге (Венгрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Генриком Налбандяном (Армения). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 3. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 0
Северная Ирландия

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

В группе 3 Лиги C также выступают национальные команды Болгарии и Люксембурга.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

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