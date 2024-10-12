Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией в матче 3-го тура Лиги наций

Завершился матч 3-го тура группы 3 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Беларуси и Северной Ирландии. Команды играли на стадионе «Зи-Ти-И Арена» в Залаэгерсеге (Венгрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Генриком Налбандяном (Армения). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

В группе 3 Лиги C также выступают национальные команды Болгарии и Люксембурга.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).