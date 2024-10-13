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Девушка Литвина эмоционально отреагировала на задержание блогера за драку с фанатом

Девушка Литвина эмоционально отреагировала на задержание блогера за драку с фанатом
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Адель Вейгель, девушка популярного блогера Михаила Литвина, отреагировала на драку с участием своего возлюбленного на матче медийного Кубка Лиги.

«Вонючие жёлтые СМИ-паблики всегда любят преподносить всё не так, как есть на самом деле. Наверное, стоит начать с того, что представитель другой команды в крысу ломает нос нашему человеку, второй исподтишка бьёт по голове (это всё зафиксировано на видео), но эти два недомужика по каким-то причинам свободно убегают с матча, а Миша даже и не собирался никуда уходить. Всё внимание, конечно же, к моему мужчине, и недостоверная инфа, донесённая до вас. Миша и Василий Михайлович (Баста) — взрослые люди и сами урегулировали их недопонимания. Больше никаких комментариев я давать не буду, всё узнаете от первого лица, обняла! Литы с победой.

Буду держать вас в курсе, как Мишку отпустят. Привезла ему вареников и куртку тёплую», — написала Вейгель на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что президент медийной команды LitEnergy Михаил Литвин был задержан за драку с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста).

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