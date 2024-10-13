«Интересно, этот драчун служил в армии?» Мизулина отреагировала на драку Литвина с фанатом

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина отреагировала на драку с участием известного блогера Михаила Литвина на матче медийного Кубка лиги по футболу.

«Создатель дурацкого тренда про кондиции, инфомошенник Литвин снова подаёт плохой пример молодёжи — он устроил драку с фанатами во время матча. Интересно, а этот драчун служил в армии?» — написала Мизулина на своей странице в социальной сети.

12 октября стало известно, что президент медийной команды LitEnergy Михаил Литвин был задержан за драку с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко.

Ранее девушка Литвина Адель Вейгель отреагировала на скандал со своим возлюбленным.