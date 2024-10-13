Эрик тен Хаг хочет, чтобы Гарри Магуайр покинул «Манчестер Юнайтед» зимой — Daily Star

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, руководство «красных» готово продать 31‑летнего защитника за € 11 млн. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг принял решение, что Гарри Магуайр больше не соответствует его требованиям.

В нынешнем сезоне Магуайр провёл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 18 млн.

По итогам семи сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков. В следующем туре подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Брентфордом». Матч состоится 19 октября, начало — в 17:00 мск.