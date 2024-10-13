Сёмин рассказал, что нужно делать Глушенкову для достижения своих лучших кондиций

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин оценил выступления нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, а также поделился мнением о текущем состоянии игрока.

«Глушенков блестяще проводил матчи, в которых играл. Другое дело, мы не знаем, когда он наберёт кондиции. Когда он наберёт свою лучшую форму, тогда мы будем оценивать его немного по-другому. Набрать форму — это непросто, он ведь много пропустил. Другой момент — надо найти причины его травм. Глушенкову ещё нужно трудиться, чтобы достичь своих лучших кондиций», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, Максим Глушенков принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь голов. После удачного начала чемпионата футболист получил две травмы, от последствий которых восстанавливается до сих пор.