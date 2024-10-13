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Вчера, 12 октября, прошли восемь матчей 3-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 12 октября:

Лига C. Группа 2. Литва — Косово — 1:2;

Лига А. Группа 1. Хорватия — Шотландия — 2:1;

Лига C. Группа 3. Болгария — Люксембург — 0:0;

Лига С. Группа 2. Кипр — Румыния — 0:3;

Лига С. Группа 3. Беларусь — Северная Ирландия — 0:0;

Лига А. Группа 1. Польша — Португалия — 1:3;

Лига А. Группа 4. Сербия — Швейцария — 2:0;

Лига А. Группа 4. Испания — Дания — 1:0.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).