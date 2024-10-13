Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче с «Войводиной»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в товарищеском матче с сербской «Войводиной» со счётом 4:1.

«Хороший контрольный матч. Рады, что обошлось без травм. И скорости неплохие, и борьбы было много. То, что нужно, чтобы заполнить паузу, которая образовалась вследствие матчей сборных. Рады за наших вернувшихся в обойму игроков: Ильзата Ахметова, Юру Горшкова, Родригао, которые давно не играли.

Также рады и за наших молодых ребят, которые получили определённую порцию положительных эмоций, выйдя на поле «Газпром Арены» в составе основной команды. Это тоже памятная дата для них», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На 10-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт. Затем на 25-й минуте ответный мяч «Войводины» забил защитник Джордже Црномаркович. На 39-й минуте Соболев вывел хозяев вперёд. Увеличил преимущество «Зенита» полузащитник Густаво Мантуан. Окончательный результат в игре на 48-й минуте установил форвард Лусиано Гонду — 4:1.