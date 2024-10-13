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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче с «Войводиной»

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче с «Войводиной»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в товарищеском матче с сербской «Войводиной» со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Соболев – 10'     1:1 Црномаркович – 25'     2:1 Соболев – 39'     3:1 Мантуан – 45+1'     4:1 Гонду – 48'    

«Хороший контрольный матч. Рады, что обошлось без травм. И скорости неплохие, и борьбы было много. То, что нужно, чтобы заполнить паузу, которая образовалась вследствие матчей сборных. Рады за наших вернувшихся в обойму игроков: Ильзата Ахметова, Юру Горшкова, Родригао, которые давно не играли.

Также рады и за наших молодых ребят, которые получили определённую порцию положительных эмоций, выйдя на поле «Газпром Арены» в составе основной команды. Это тоже памятная дата для них», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На 10-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт. Затем на 25-й минуте ответный мяч «Войводины» забил защитник Джордже Црномаркович. На 39-й минуте Соболев вывел хозяев вперёд. Увеличил преимущество «Зенита» полузащитник Густаво Мантуан. Окончательный результат в игре на 48-й минуте установил форвард Лусиано Гонду — 4:1.

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