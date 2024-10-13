Роналду опубликовал пост после победы Португалии в матче Лиги наций с Польшей

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА с Польшей (3:1). Форвард отметился забитым мячом на 37-й минуте встречи, этот гол стал для него 906-м в карьере.

«Важная победа в Лиге наций. Спасибо всем за поддержку, продолжаем идти вперёд!» — написал Роналду в социальной сети.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 906 голов в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 72 за «Аль-Наср» и 133 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

За сборную Португалии Криштиану Роналду выступает с 2003 года. В составе национальной команды он провёл свой 215-й матч. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.