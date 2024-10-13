Семак рассказал о договорённости «Зенита» с «Фенербахче» о товарищеском матче в ноябре

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о договорённости провести товарищеский матч с турецким «Фенербахче» во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

— Уже есть договорённость в ноябрьскую паузу какой-то матч провести?

— Она есть, но лучше будет, когда объявит клуб. Это будет очень интересный спарринг. Надеюсь, он состоится. Не знаю, было ли объявление. По предварительной информации, есть договорённость по матчу с «Фенербахче». Будет интересная игра, если она состоится. Предварительно у нас такая договорённость, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков за 11 матчей.