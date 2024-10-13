Тренер сборной Португалии высказался о Роналду после матча со сборной Польши в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду после победы национальной команды в матче Лиги наций со сборной Польши. Встреча прошла в Польше и завершилась со счётом 3:1.

«Это важно, это часть управления составом, потому что нам нужно провести два матча за 72 часа. Диогу Жота вошел в игру очень хорошо. Важно использовать игроков, которые у нас есть на скамейке запасных. Криштиану Роналду сейчас идеален», — приводит слова Мартинеса A Bola.

В этой встрече Роналду забил один гол.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире