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Тренер сборной Португалии высказался о Роналду после матча со сборной Польши в Лиге наций

Тренер сборной Португалии высказался о Роналду после матча со сборной Польши в Лиге наций
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду после победы национальной команды в матче Лиги наций со сборной Польши. Встреча прошла в Польше и завершилась со счётом 3:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 26'     0:2 Роналду – 37'     1:2 Зелиньски – 78'     1:3 Беднарек – 88'    

«Это важно, это часть управления составом, потому что нам нужно провести два матча за 72 часа. Диогу Жота вошел в игру очень хорошо. Важно использовать игроков, которые у нас есть на скамейке запасных. Криштиану Роналду сейчас идеален», — приводит слова Мартинеса A Bola.

В этой встрече Роналду забил один гол.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

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