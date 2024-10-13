Семак объяснил, почему Соболеву было важно отличиться за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности результативных действий для нападающего Александра Соболева после товарищеского матча с сербской «Войводиной» (4:1). Напомним, на счету форварда два гола и две результативные передачи в этой встрече.

«Хорошо, что Саша Соболев забил и отдал голевые передачи, сыграл хороший матч. Для уверенности и адаптации это очень важный момент», — сказал Семак «Матч ТВ».

Форвард перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых нападающий успел провести семь официальных матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 7,5 млн.

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