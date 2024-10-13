Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак объяснил, почему Соболеву было важно отличиться за «Зенит»

Семак объяснил, почему Соболеву было важно отличиться за «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности результативных действий для нападающего Александра Соболева после товарищеского матча с сербской «Войводиной» (4:1). Напомним, на счету форварда два гола и две результативные передачи в этой встрече.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Соболев – 10'     1:1 Црномаркович – 25'     2:1 Соболев – 39'     3:1 Мантуан – 45+1'     4:1 Гонду – 48'    

«Хорошо, что Саша Соболев забил и отдал голевые передачи, сыграл хороший матч. Для уверенности и адаптации это очень важный момент», — сказал Семак «Матч ТВ».

Форвард перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых нападающий успел провести семь официальных матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Cергей Семак высказался об игре Александра Соболева в матче «Зенита» и «Войводины»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android