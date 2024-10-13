Ламин Ямаль получил травму в матче между Испанией и Данией в Лиге наций

17-летний нападающий «Барселоны» и национальной команды Испании Ламин Ямаль получил травму во время матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0). Об этом сообщает испанское издание Relevo.

По информации источника, после завершения встречи Ямаль хромал, покидая стадион. Отмечается, что вингер получил повреждение из-за чрезмерных нагрузок, а также на его состоянии сказалась грубая игра датчан, которые старались фолить на игроке во время практически каждого единоборства.

Отметим, в компенсированное ко второму тайму время главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заменил Ямаля на Серхио Гомеса.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 14 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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