«Вы издеваетесь?». Дзюба – о результате боя между Бетербиевым и Биволом

Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба остался недоволен победой россиянина Артура Бетербиева в титульном бою с соотечественником Дмитрием Биволом. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

«Вы чего, издеваетесь? Тогда у меня всё. Если Бетербиев, тогда всё ясно. Всем спасибо, все свободны», — сказал Дзюба на личной странице в своей социальной сети.

Бетербиев выиграл все 21 профессиональных поединков. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Бивол показал тренировку в ринге перед боем с Бетербиевым