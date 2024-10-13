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«Вы издеваетесь?». Дзюба – о результате боя между Бетербиевым и Биволом

«Вы издеваетесь?». Дзюба – о результате боя между Бетербиевым и Биволом
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Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба остался недоволен победой россиянина Артура Бетербиева в титульном бою с соотечественником Дмитрием Биволом. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Вы чего, издеваетесь? Тогда у меня всё. Если Бетербиев, тогда всё ясно. Всем спасибо, все свободны», — сказал Дзюба на личной странице в своей социальной сети.

Бетербиев выиграл все 21 профессиональных поединков. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

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