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Стали известны подробности по сотрудничеству Нойера с «Баварией»

Стали известны подробности по сотрудничеству Нойера с «Баварией»
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Первые конкретные переговоры между «Баварией» и вратарём Мануэлем Нойером насчёт продления контракта должны пройти в этом году, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Он выступает за клуб с лета 2011-го после перехода из «Шальке» за € 30 млн.

Тем временем Александр Нюбель, которого мюнхенцы отдали в аренду в «Штутгарт» до лета 2026-го, всё так же рассматривается как преемник Нойера.

Также «Бавария» следит за Йонасом Урбигом из «Кёльна» и Бартом Вербрюггеном из «Брайтона». Действующий контракт Нойера с немецким грандом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Звёздные «ветераны» Евро-2024

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