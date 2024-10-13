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«Это был не футбол». Голкипер Грузии Мамардашвили отреагировал на поражение от Украины

«Это был не футбол». Голкипер Грузии Мамардашвили отреагировал на поражение от Украины
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Голкипер «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили подвёл итоги проходившего 11 октября в Познани матча 3-го тура Лиги наций с Украиной (0:1).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 0
Грузия
1:0 Мудрик – 35'    

«Прежде всего мы должны играть лучше. Это был не футбол – поле вообще не позволяло нам играть. Я не смог хорошо прыгнуть даже в момент гола, травы не было, и нога поскользнулась, я мог бы взять удар Мудрика.

Не думаю, что у нас были проблемы с концентрацией, у нас у всех было желание, просто нам не хватило победы. У нас была хорошая серия, поэтому сейчас для команды важно, как вернуться после поражения. На мой взгляд, мы должны сохранить это единство», – приводит слова Мамардашвили Europop.

Напомним, единственным автором гола в составе Украины стал Михаил Мудрик.

Самая титулованная сборная на ЧЕ

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