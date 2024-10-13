«А чего вы ожидали, поцелуев?» Тренер Испании де ла Фуэнте — о грубой игре в сторону Ямаля

Испанский специалист Луис де ла Фуэнте, возглавляющий «Фурия Роха», прокомментировал грубую игру соперников по отношению к 17-летнему вингеру Ламину Ямалю в матче между сборной Испании и национальной командой Дании, который завершился победой хозяев со счётом 1:0.

«Его ударяют по ногам… У меня был товарищ по команде, который всегда отвечал тем, кто жаловался: «А чего вы ожидали, поцелуев?» Соперник стремится использовать все допустимые методы.

Важно играть с максимальной жёсткостью в рамках правил. Именно для этого и существует судья, который определяет границы. Молодых игроков с выдающимся талантом часто пытаются запугать и играть с ними в контакт. Это нередко напоминает законы футбольной игры. Судья обязан защищать таких игроков.

Однако Ламину нужно будет к этому адаптироваться. Возможно, в некоторых ситуациях ему придётся быстрее расставаться с мячом, но такова природа футбола. Я бы хотел, чтобы поле для Ямаля было как ложе из роз, но, увы, это жёсткий спорт», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Отметим, что в компенсированное ко второму тайму время главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заменил Ямаля на Серхио Гомеса. Позже стало известно, что Ямаль получил травму и хромал, покидая стадион.

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