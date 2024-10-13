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«Катастрофа». Главный тренер сборной Грузии отреагировал на поражение от Украины

«Катастрофа». Главный тренер сборной Грузии отреагировал на поражение от Украины
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение команды в матче Лиги наций с Украиной (0:1).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 0
Грузия
1:0 Мудрик – 35'    

«Первые 30 минут игры с нашей стороны были катастрофой. У нас не было интенсивности, агрессивности. За такие действия с нашей стороны Украина заслуживала повести в счёте. В дальнейшем мы исправились, но не было достаточно моментов и шансов отыграться.

Мы должны понимать, что для того, чтобы выигрывать матчи, нужно постоянно держать свой уровень, улучшаться. Этого не сделали. Две трети матча были лучшей командой на поле, но так случилось, что уступили», — приводит слова Саньоля пресс-служба УАФ.

Напомним, единственным автором гола в составе Украины стал Михаил Мудрик.

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