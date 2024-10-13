Тихонов — о Соболеве: как можно не хотеть играть в «Спартаке»? Люди мечтают об этом

Главный тренер красноярского «Енисея» и экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о форварде санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

— Если представить, что к вам придёт игрок и скажет: «Я не хочу играть за вашу команду». Вы сошлёте его во вторую команду или отстраните?

— Послушайте: если не хочет играть, то скатертью дорога. Какие проблемы?

— «Спартак» в ситуации с Соболевым поступил правильно?

— Я считаю, что правильно. Если футболист не хочет играть. Он пришёл и сказал: «Я как бы не хочу». Возможно, так было. Как можно не хотеть играть в «Спартаке»? Люди мечтают об этом! Мы мечтали об этом. Мы играли, творили историю в 90-х годах. Видимо, немного другие интересы и задачи. Я ни в коем случае не осуждаю Соболева — это его жизнь. Он решил так. И пускай с этим живёт, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых нападающий успел провести семь официальных матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 7,5 млн.

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