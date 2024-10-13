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Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 13 октября

Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 13 октября
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Сегодня, 13 октября, в 4-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 13 октября:

  • 16:00 мск. Казахстан — Словения;
  • 19:00 мск. Финляндия — Англия;
  • 19:00 мск. Армения — Северная Македония;
  • 19:00 мск. Мальта — Молдавия;
  • 19:00 мск. Лихтенштейн — Гибралтар;
  • 21:45 мск. Австрия — Норвегия;
  • 21:45 мск. Греция — Ирландия;
  • 21:45 мск. Фарерские острова — Латвия.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша «Фурия Роха» обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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