Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 13 октября

Сегодня, 13 октября, в 4-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 13 октября:

16:00 мск. Казахстан — Словения;

19:00 мск. Финляндия — Англия;

19:00 мск. Армения — Северная Македония;

19:00 мск. Мальта — Молдавия;

19:00 мск. Лихтенштейн — Гибралтар;

21:45 мск. Австрия — Норвегия;

21:45 мск. Греция — Ирландия;

21:45 мск. Фарерские острова — Латвия.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша «Фурия Роха» обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: