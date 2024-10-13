Расписание матчей Первой лиги 13 октября

Сегодня, 13 октября, в 14-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

13 октября, воскресенье:

14:00 мск. «Арсенал» Тула — «Сочи»;

17:00 мск. «Алания» — «Балтика»;

17:00 мск. «Ротор» — «СКА-Хабаровск»;

17:00 мск. «Чайка» — «КАМАЗ».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает московское «Торпедо», которое набрало 26 очков в 14 встречах. На второй строчке расположился тульский «Арсенал», заработавший 25 очков после 13 матчей. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 25 очков в 14 встречах.

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