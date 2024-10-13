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Появились подробности о характере травмы Ламина Ямаля

Появились подробности о характере травмы Ламина Ямаля
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Первичное медицинское обследование, проведённое крайнему нападающему сборной Испании Ламину Ямалю, получившему повреждение в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0), выявило мышечную травму левой ноги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

Как сообщили источнику в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), 17-летний футболист столкнулся с перегрузкой. Сегодня, 13 октября, медицинская бригада RFEF проведёт ещё одно обследование Ямаля с целью определения масштаба травмы.

Напомним, в игре с Данией Ямаль был заменён в компенсированное ко второму тайму время.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 14 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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