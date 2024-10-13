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Видео: спорный гол «Родины» в матче Первой лиги с «Енисеем»

Видео: спорный гол «Родины» в матче Первой лиги с «Енисеем»
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Нападающий московской «Родины» Амур Калмыков забил ответный мяч в ворота «Енисея» на 71-й минуте матча 14-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Впоследствии главный тренер красноярской команды Андрей Тихонов раскритиковал решение арбитров засчитать взятие ворот, считая, что мяч не пересёк линию ворот.

Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1. В составе гостей счёт на 30-й минуте открыл Ян Цесь.

На данный момент «Родина» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков за 14 матчей. «Енисей», в свою очередь, после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 17 очков.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Цесь – 29'     1:1 Калмыков – 71'    
Удаления: нет / Масловский – 90+4'
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