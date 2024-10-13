Видео: спорный гол «Родины» в матче Первой лиги с «Енисеем»

Нападающий московской «Родины» Амур Калмыков забил ответный мяч в ворота «Енисея» на 71-й минуте матча 14-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Впоследствии главный тренер красноярской команды Андрей Тихонов раскритиковал решение арбитров засчитать взятие ворот, считая, что мяч не пересёк линию ворот.

Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1. В составе гостей счёт на 30-й минуте открыл Ян Цесь.

На данный момент «Родина» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков за 14 матчей. «Енисей», в свою очередь, после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 17 очков.