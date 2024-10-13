Рис Джеймс был предложен «Барселоне» и «Бенфике» — Football Transfers

Агент 24-летнего правого защитника «Челси» Риса Джеймса предложил услуги футболиста «Барселоне» и «Бенфике». Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, сторона Джеймса рассматривает переезд в страну с более тёплым климатом, как потенциальное решение проблемы повторяющихся у него мышечных травм. Кроме того, физиотерапевты, работающие с 24-летним защитником, отмечают наличие более медленного темпа игры в чемпионатах Испании и Португалии, что также способно снизить риск возникновения повреждений.

С момента, как Джеймс начал выступать в основном составе «Челси», он получил семь травм подколенного сухожилия. В общей сложности он пропустил 129 матчей лондонского клуба из-за повреждений.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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