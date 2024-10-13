Кукурелья — о Палмере: если вы увидите его не в форме, то не скажете, что он футболист

Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья высказался об особенностях полузащитника Коула Палмера.

«Если вы увидите его не в форме, то никогда в жизни не скажете, что он футболист, но на поле… Он бьёт, и непохоже, что он бьёт сильно, но он забивает все голы.

Он совсем другой. Я не знаю, как это объяснить: он особенный. Нам очень повезло, что он у нас есть. Нам повезло, что он не так много играл на Евро, потому что он вышел и чуть не испортил нам всё [забив гол в финале].

Если он продолжит в том же духе, он будет среди лучших. В волосах не так много силы, но если это его единственная проблема, то с ним всё в порядке», — приводит слова Кукурельи издание Goal.