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Роналду остановил охрану, чтобы сделать селфи с выбежавшим на поле поклонником

Роналду остановил охрану, чтобы сделать селфи с выбежавшим на поле поклонником
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не позволил сотрудникам охраны, работавшим на матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с Польшей (1:3), вывести поклонника 39-летнего футболиста, выбежавшего на поле, до тех пор, пока он не сделал селфи со своим кумиром.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Эпизод произошёл на 63-й минуте, когда Роналду уходил на скамейку запасных. Болельщик сфотографировался с нападающим сразу же, как подбежал к нему, однако затем попросил футболиста сделать селфи повторно. Роналду дошёл с поклонником почти до боковой линии, а затем жестом попросил подоспевших сотрудников охраны не уводить фаната до тех пор, пока фотография не будет сделана заново.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 26'     0:2 Роналду – 37'     1:2 Зелиньски – 78'     1:3 Беднарек – 88'    
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