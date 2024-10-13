Роналду остановил охрану, чтобы сделать селфи с выбежавшим на поле поклонником

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не позволил сотрудникам охраны, работавшим на матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с Польшей (1:3), вывести поклонника 39-летнего футболиста, выбежавшего на поле, до тех пор, пока он не сделал селфи со своим кумиром.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Эпизод произошёл на 63-й минуте, когда Роналду уходил на скамейку запасных. Болельщик сфотографировался с нападающим сразу же, как подбежал к нему, однако затем попросил футболиста сделать селфи повторно. Роналду дошёл с поклонником почти до боковой линии, а затем жестом попросил подоспевших сотрудников охраны не уводить фаната до тех пор, пока фотография не будет сделана заново.

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