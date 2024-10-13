Защитник «Торпедо» Бородин объяснил 20-матчевую серию команды без поражений

Защитник московского «Торпедо» Сергей Бородин поделился мыслями о причинах 20-матчевой серии автозаводцев без поражений.

«Если говорить о причинах нашей серии без поражений, то по сравнению с началом того сезона коллектив сплотился. Есть цель и понимание того, куда мы движемся и чего хотим. Наверное, на первое место выходит самоотдача. Возможно, в каких-то играх не хватает качества, но за счёт самоотдачи есть результат. Дай бог, эта серия будет продолжаться», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Москвы набрала 26 очков за 14 матчей.