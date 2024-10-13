Андрей Тихонов оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий красноярский «Енисей», оценил работу нынешнего главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Работа оценивается, когда ты смотришь в турнирную таблицу. «Спартак» местами выглядит довольно неплохо. Легионеры у «Спартака» очень сильные. Но ещё и наши футболисты должны соответствовать этим легионерам, чтобы биться за места, где в данный момент «Спартак» не находится. Конечно, я переживаю за «Спартак». Смотрю и надеюсь.

Работа Станковича видна. Моментами команда здорово играет. Но ещё раз говорю: самое главное — это результат. Команда может играть хорошо, но не будет результата. Вот она и работа тренера», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.