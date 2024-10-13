Финляндия — Англия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА. Встретятся сборные Финляндии и Англии. Команды будут играть на стадионе «Олимпийский» (Хельсинки, Финляндия). Начало игры — в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

В матче 2-го тура, который состоялся в сентябре, Англия добилась уверенной победы над Финляндией со счётом 2:0.

После трёх сыгранных туров Англия занимает второе место в своей группе. Команда набрала шесть очков. Финляндия замыкает таблицу группы 2 Лиги В, не заработав ни одного очка. Также в этой группе выступают сборные Греции (9) и Ирландии (3).