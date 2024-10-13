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Финляндия — Англия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 19:00 мск

Финляндия — Англия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА. Встретятся сборные Финляндии и Англии. Команды будут играть на стадионе «Олимпийский» (Хельсинки, Финляндия). Начало игры — в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Финляндия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче 2-го тура, который состоялся в сентябре, Англия добилась уверенной победы над Финляндией со счётом 2:0.

После трёх сыгранных туров Англия занимает второе место в своей группе. Команда набрала шесть очков. Финляндия замыкает таблицу группы 2 Лиги В, не заработав ни одного очка. Также в этой группе выступают сборные Греции (9) и Ирландии (3).

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