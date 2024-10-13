Тренер «Родины» Бесчастных прокомментировал ничейный результат матча с «Енисеем»

Тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с красноярским «Енисеем» (1:1).

«Думаю, что болельщикам понравилось. Была содержательная игра. Обе команды пытались играть в футбол, комбинировали. Повторюсь, что болельщикам понравилось, нам не особо. Потому что мы в каждом матче настраиваемся на победу, но, к сожалению, сегодня ничья», — приводит слова Бесчастных пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

На данный момент «Родина» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков за 14 матчей. «Енисей», в свою очередь, после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 17 очков.