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Тренер «Родины» Бесчастных прокомментировал ничейный результат матча с «Енисеем»

Тренер «Родины» Бесчастных прокомментировал ничейный результат матча с «Енисеем»
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Тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с красноярским «Енисеем» (1:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Цесь – 29'     1:1 Калмыков – 71'    
Удаления: нет / Масловский – 90+4'

«Думаю, что болельщикам понравилось. Была содержательная игра. Обе команды пытались играть в футбол, комбинировали. Повторюсь, что болельщикам понравилось, нам не особо. Потому что мы в каждом матче настраиваемся на победу, но, к сожалению, сегодня ничья», — приводит слова Бесчастных пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

На данный момент «Родина» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков за 14 матчей. «Енисей», в свою очередь, после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 17 очков.

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