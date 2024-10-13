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Видео: травмированный в матче с Данией Ямаль с трудом поднимается по лестнице

Видео: травмированный в матче с Данией Ямаль с трудом поднимается по лестнице
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В Сети появилось видео, на котором зафиксировано, как 17-летний крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль, получивший травму в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0), с трудом поднимается по лестнице при выходе из раздевалки.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице:

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что первичное медицинское обследование показало, что у Ямаля мышечная травма левой ноги. Однако сегодня, 13 октября, будут проведены дополнительные тесты с целью определения масштаба травмы нападающего.

Напомним, в игре с Данией Ямаль был заменён в компенсированное ко второму тайму время. На протяжении встречи футболисты сборной Дании грубо играли против 17-летнего футболиста.

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