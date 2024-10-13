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Олег Василенко прокомментировал разгромную победу «Черноморца» в матче с «Уфой»

Олег Василенко прокомментировал разгромную победу «Черноморца» в матче с «Уфой»
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Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (3:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 3
Черноморец
Новороссийск
0:1 Акбашев – 22'     0:2 Гурченко – 42'     0:3 Акбашев – 69'    
Удаления: Адаев – 26' / нет

«Мы довольны и содержанием игры, и результатом. Создали много моментов, но, к сожалению, реализовали только три. Три таких рабочих момента, которые ребята отрабатывают. Мы очень рады победе и благодарны команде.

От «Уфы» ожидали именно такой игры? В принципе, мы были готовы к тому, что стилистически «Уфа» не меняется. Принцип игры, принцип взаимодействий один и тот же. Поэтому мы подготовились, парни у нас достаточно квалифицированные, с высоким интеллектом. Всё запомнили и выполнили», — приводит слова Василенко пресс-служба клуба на своей странице в VK.

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