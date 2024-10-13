Олег Василенко прокомментировал разгромную победу «Черноморца» в матче с «Уфой»

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (3:0).

«Мы довольны и содержанием игры, и результатом. Создали много моментов, но, к сожалению, реализовали только три. Три таких рабочих момента, которые ребята отрабатывают. Мы очень рады победе и благодарны команде.

От «Уфы» ожидали именно такой игры? В принципе, мы были готовы к тому, что стилистически «Уфа» не меняется. Принцип игры, принцип взаимодействий один и тот же. Поэтому мы подготовились, парни у нас достаточно квалифицированные, с высоким интеллектом. Всё запомнили и выполнили», — приводит слова Василенко пресс-служба клуба на своей странице в VK.