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Датский защитник признался, что специально атаковал Ямаля в матче Лиги наций

Защитник национальной команды Дании Виктор Кристиансен признался, что специально вёл агрессивную игру в отношении испанского нападающего Ламина Ямаля.

«Если есть возможность провести хороший матч, который может «немного повредить», то надо ею воспользоваться», — приводит слова датчанина Mundo Deportivo со ссылкой на Ekstra Bladet.

Поведение датского защитника было «полностью обдуманным», поскольку он уже «в начале матча с силой атаковал испанскую мегазвезду».

Напомним, 17-летний испанский нападающий «Барселоны» Ямаль получил травму во время матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0).

Отмечается, что вингер получил повреждение из-за чрезмерных нагрузок, а также на его состоянии сказалась грубая игра датчан, которые старались фолить на игроке во время практически каждого единоборства.