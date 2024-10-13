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Датский защитник признался, что специально атаковал Ямаля в матче Лиги наций

Датский защитник признался, что специально атаковал Ямаля в матче Лиги наций
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Защитник национальной команды Дании Виктор Кристиансен признался, что специально вёл агрессивную игру в отношении испанского нападающего Ламина Ямаля.

«Если есть возможность провести хороший матч, который может «немного повредить», то надо ею воспользоваться», — приводит слова датчанина Mundo Deportivo со ссылкой на Ekstra Bladet.

Поведение датского защитника было «полностью обдуманным», поскольку он уже «в начале матча с силой атаковал испанскую мегазвезду».

Напомним, 17-летний испанский нападающий «Барселоны» Ямаль получил травму во время матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

Отмечается, что вингер получил повреждение из-за чрезмерных нагрузок, а также на его состоянии сказалась грубая игра датчан, которые старались фолить на игроке во время практически каждого единоборства.

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