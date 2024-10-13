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Роналду — первый футболист, достигший отметки в 100 побед в официальных матчах за сборную

Роналду — первый футболист, достигший отметки в 100 побед в официальных матчах за сборную
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Приняв участие в выигранном матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с Польшей (1:3), 39-летний нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду стал первым футболистом, достигшим отметки в 100 побед в официальных матчах за сборную. Об этом сообщает Stats Foot в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 26'     0:2 Роналду – 37'     1:2 Зелиньски – 78'     1:3 Беднарек – 88'    

В игре с Польшей Роналду отметился голом, который он забил на 37-й минуте. На 63-й минуте нападающий был заменён.

Роналду выступает в составе сборной Португалии с 2003 года. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 132 голами и 45 результативными передачами.

После трёх туров группового этапа Лиги наций Португалия набрала девять очков и занимает первое место в квартете 1 Лиги А.

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