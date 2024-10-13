Тренер «Торпедо» Кононов — о разгроме «Сокола»: игра получилась, но есть недостатки

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с «Соколом» (5:0).

«Первый тайм отыграли ровно. Хорошо, что забили голы уже к 25-й минуте. Ребятам после этого было спокойнее играть. Во втором тайме продолжили забивать, а также создали ряд других моментов. Игра получилась, но есть недостатки. В целом ребята — молодцы. Поздравляю их.

Какой гол сегодня больше всего понравился? Я не могу сказать, какой, в силу того, что каждый гол ценен для меня. Мне все нравятся. Главное, чтобы мы забивали», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.