Тренер «Торпедо» Кононов — о разгроме «Сокола»: игра получилась, но есть недостатки
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с «Соколом» (5:0).
Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
5 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Бородин – 12' 2:0 Манелов – 15' 3:0 Галкин – 26' 4:0 Нетфуллин – 51' 5:0 Нетфуллин – 57'
«Первый тайм отыграли ровно. Хорошо, что забили голы уже к 25-й минуте. Ребятам после этого было спокойнее играть. Во втором тайме продолжили забивать, а также создали ряд других моментов. Игра получилась, но есть недостатки. В целом ребята — молодцы. Поздравляю их.
Какой гол сегодня больше всего понравился? Я не могу сказать, какой, в силу того, что каждый гол ценен для меня. Мне все нравятся. Главное, чтобы мы забивали», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.
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