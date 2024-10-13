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Директор «Баварии» заявил, что Мусиала должен стать лицом клуба

Директор «Баварии» заявил, что Мусиала должен стать лицом клуба
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль заявил, что полузащитник Джамал Мусиала должен стать лицом клуба.

«Это была не просто одна встреча, мы ведём переговоры. Он исключительный игрок, и вместе с Йозуа [Киммихом] и несколькими другими он должен стать лицом «Баварии». Мы сказали об этом и игроку. И теперь мы смотрим, как мы можем достичь соглашения. Я оптимист и не вижу причин, по которым он должен покинуть «Баварию», — приводит слова Эберля Goal.

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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