Директор «Баварии» заявил, что Мусиала должен стать лицом клуба

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль заявил, что полузащитник Джамал Мусиала должен стать лицом клуба.

«Это была не просто одна встреча, мы ведём переговоры. Он исключительный игрок, и вместе с Йозуа [Киммихом] и несколькими другими он должен стать лицом «Баварии». Мы сказали об этом и игроку. И теперь мы смотрим, как мы можем достичь соглашения. Я оптимист и не вижу причин, по которым он должен покинуть «Баварию», — приводит слова Эберля Goal.

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.