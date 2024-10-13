Форвард «Торпедо» Максимов: этот сезон Первой лиги самый сильный за последнее время

Нападающий московского «Торпедо» Максим Максимов поделился мыслями об уровне команд в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги. По мнению футболиста, сезон-2024/2025 самый интересный за последние годы.

«Этот сезон Первой лиги самый сильный за последнее время по составу команд. Впереди предстоит неплохая борьба. Даже трудно выделить какую-то одну команду. У всех хорошие составы и финансовые условия, поэтому чем дальше, тем интереснее», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Москвы набрала 26 очков за 14 матчей.