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Форвард «Торпедо» Максимов: этот сезон Первой лиги самый сильный за последнее время

Форвард «Торпедо» Максимов: этот сезон Первой лиги самый сильный за последнее время
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Нападающий московского «Торпедо» Максим Максимов поделился мыслями об уровне команд в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги. По мнению футболиста, сезон-2024/2025 самый интересный за последние годы.

«Этот сезон Первой лиги самый сильный за последнее время по составу команд. Впереди предстоит неплохая борьба. Даже трудно выделить какую-то одну команду. У всех хорошие составы и финансовые условия, поэтому чем дальше, тем интереснее», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Москвы набрала 26 очков за 14 матчей.

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