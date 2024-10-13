«Ювентус» готов продать Влаховича летом, если он не продлит контракт с клубом — CdS

«Ювентус» рассматривает вариант с продажей 24-летнего центрального нападающего Душана Влаховича грядущим летом в случае, если он не пролонгирует трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

По информации источника, «старая синьора» может столкнуться с трудностями при потенциальной продаже сербского футболиста, поскольку его заработная плата составляет € 24 млн в год.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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