Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» готов продать Влаховича летом, если он не продлит контракт с клубом — CdS

«Ювентус» готов продать Влаховича летом, если он не продлит контракт с клубом — CdS
Аудио-версия:
Комментарии

«Ювентус» рассматривает вариант с продажей 24-летнего центрального нападающего Душана Влаховича грядущим летом в случае, если он не пролонгирует трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

По информации источника, «старая синьора» может столкнуться с трудностями при потенциальной продаже сербского футболиста, поскольку его заработная плата составляет € 24 млн в год.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» намерен купить Влаховича, «Ювентус» оценивает игрока в € 70 млн — TuttoJuve

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android