Сергей Бородин: горд за «Краснодар» — у них есть потенциал для борьбы за чемпионство в РПЛ

Экс-защитник «Краснодара» и игрок «Торпедо» Сергей Бородин рассказал о потенциале бывших сокомандников в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Слежу за «Краснодаром», радуюсь результатам. Команда, как и мы, ещё не проигрывала в чемпионате, идут на первом месте. Рад и горд за них. У них есть потенциал и силы бороться за чемпионство, они дома «Зенит» обыграли 2:0. У клуба хороший состав, тренерский штаб и руководство», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ФК «Краснодар» занимает первое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 27 очками. Следом за ним идёт «Локомотив» с таким же количеством очков. ЦСКА располагается на четвёртом месте, у клуба 20 очков в активе.