«Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в нападающем дортмундской «Боруссии» — Bild

«Ливерпуль» и «Челси» проявляют заинтересованность 20-летнем крайнем нападающем дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсом. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, лондонский клуб уже отправлял скаутов следить за выступлениями английского футболиста. В свою очередь, мерсисайдцы планируют подписать контракт с Байно-Гиттенсом летом 2025 года.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: