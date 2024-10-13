Экс-игрок «Краснодара» Бородин: уход Сафонова не потеря, Агкацев хорошо страховал Мотю

Защитник московского «Торпедо» Сергей Бородин, ранее выступавший за «Краснодар», высказался о переходе голкипера Матвея Сафонова из стана «быков» в «Пари Сен-Жермен».

«Горд за Мотю, что он перешёл в «ПСЖ», мы с ним вместе играли с 12 лет. Но, пожалуй, это не потеря для «Краснодара», потому что Стас Агкацев хорошо себя показывал, когда у Моти были травмы, в Кубке России. Он хорошо и качественно его страховал и заслужил быть первым номером «Краснодара», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В июне Матвей Сафонов перешёл из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» за € 20 млн. 25-летний российский вратарь подписал контракт с клубом из Франции до лета 2029 года.