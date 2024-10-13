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Почеттино одержал первую победу в качестве тренера сборной США

Почеттино одержал первую победу в качестве тренера сборной США
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Победа сборной США в товарищеском матче с Панамой (2:0) стала первой для аргентинского специалиста Маурисио Почеттино в качестве главного тренера «звёздно-полосатых».

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
13 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Панама
1:0 Муса – 49'     2:0 Пепи – 90+4'    

На 49-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Юнус Муса. На 90+4-й минуте преимущество подопечных Почеттино укрепил нападающий Рикардо Пепи.

52-летний специалист был назначен на пост главного тренера сборной США 11 сентября 2024 года. До этого Почеттино возглавлял «Челси». Он являлся тренером лондонского клуба с июля 2023 года по июнь 2024 года. Также на протяжении своей карьеры Почеттино работал в «ПСЖ», «Тоттенхэме», «Саутгемптоне», «Эспаньоле».

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