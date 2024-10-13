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Хавьер Тебас — о переименовании арены «Атлетико»: это отличное соглашение

Хавьер Тебас — о переименовании арены «Атлетико»: это отличное соглашение
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал переименование домашней арены «Атлетико».

«Я знаю, что я читал. Если я это читал, то это кажется отличным соглашением. Саудовская Аравия — актёр, желающий прославить свою страну. Мы не можем игнорировать это. Формула 1, мотоциклы, гольф, футбол, концерты… Если мы поедем куда-нибудь ещё, то это будет плохо. Сегодня я должен сказать, что Эр-Рияд уже не тот Эр-Рияд, каким он был шесть лет назад», — приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, ранее стало известно, что мадридский «Атлетико» подписал контракт с саудовской авиакомпанией Riyadh Air, согласно которому домашняя арена клуба будет переименована в «Рияд Эйр Метрополитано». Соглашение будет действовать до конца сезона-2032/2033.

Стадион вмещает в себя 70 460 человек. Ранее титульным спонсором домашней арены «Атлетико» было агентство недвижимости Civitas.

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