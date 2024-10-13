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Олег Василенко: «Черноморец» готов к выходу в РПЛ

Олег Василенко: «Черноморец» готов к выходу в РПЛ
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Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко заявил, что его клуб готов к выходу в Российскую Премьер-Лигу.

«Готов ли клуб к выходу в РПЛ? Клуб готов, но об этом преждевременно говорить. Ещё целый сезон впереди, и я скажу, что это не благодаря мне. Нужно отметить, что это работа всей команды, всего клуба. У нас получается, потому что мы одно единое целое. И не только внутри как команды, как клуба, а мы одно единое целое с болельщиками. Это немаловажно», — приводит слова Василенко пресс-служба клуба на своей странице в VK.

На данный момент «Черноморец» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда Олега Василенко набрала 23 очка в 14 матчах.

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