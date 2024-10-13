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Юрий Жирков — о «Спартаке»: каждый сезон в числе претендентов, но что-то не получается

Юрий Жирков — о «Спартаке»: каждый сезон в числе претендентов, но что-то не получается
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Юрий Жирков высказался о возможностях «Спартака» взять чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Вижу ли «Спартак» в числе претендентов на чемпионство? Их каждый сезон видят в числе претендентов. Но каждый сезон что-то не получается», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас красно-белые находятся на шестом месте в турнирной таблице. В активе у команды 19 очков в 11 турах. ФК «Краснодар» занимает первое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 27 очками. Следом за ним идёт «Локомотив» с таким же количеством очков.

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