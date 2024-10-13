Канищев: не вижу в Соболеве футболиста, который мог бы быть основным в «Зените»

Бывший советский футболист Александр Канищев высказался о форварде санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Напомним, в прошедшем товарищеском матче с сербской «Войводиной» форвард забил два мяча и отдал результативную передачу.

«Если подходить к вопросу банально, пауза на сборные должна придать Соболеву уверенности. Другое дело, что игру с «Войводиной» нельзя оценивать серьёзно, ведь это товарищеский матч. Хорошо, что он удачно сыграл и забил два мяча, но перенести на чемпионат это будет непросто.

Я много раз говорил в своих интервью, что это бесполезный трансфер — ему будет очень сложно. Не хочу его обижать, ведь мы — коллеги, хоть и играли в разные времена. Однако коллеги не должны цеплять друг друга за живое. Всё равно с точки зрения уровня я не вижу в Соболеве футболиста, который в «Зените» мог бы быть основным игроком», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.