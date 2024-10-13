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El Nacional: Холанд готов покинуть «Сити» летом 2025 года, приоритет игрока — Ла Лига

El Nacional: Холанд готов покинуть «Сити» летом 2025 года, приоритет игрока — Ла Лига
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд принял решение, что он готов сделать следующий шаг в своей карьере и покинуть английский клуб летом 2025 года. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, активный интерес к норвежскому футболисту проявляет «ПСЖ». Однако, несмотря на солидные финансовые условия, которые способен предложить французский клуб, приоритетом для Холанда является переход либо в «Барселону», либо в мадридский «Реал».

Подчёркивается, что сине-гранатовые и «сливочные» также желают, чтобы Холанд усилил их состав.

24-летний нападающий выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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