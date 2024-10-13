Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Жирков — о матче сборной России с Медиалигой: интерес был бы большой

Юрий Жирков — о матче сборной России с Медиалигой: интерес был бы большой
Комментарии

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал возможность проведения матча между национальной командой и Медиалигой.

«Сборная всё-таки хочет играть официальные матчи. А так интерес к матчу был бы большой. Если бы сборная Медиалиги играла со сборной ФНЛ и крупно проиграла, то какой [счёт] был бы здесь? Лёгкая прогулка. 10:0, может, не было бы. Пять, шесть забили бы, может, больше», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Национальная команда уже пропустила чемпионат мира в Катаре и Евро в Германии.

Материалы по теме
Гришин: непонятно, зачем сейчас существует сборная России, — пустая трата времени
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android