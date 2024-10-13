Юрий Жирков — о матче сборной России с Медиалигой: интерес был бы большой

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал возможность проведения матча между национальной командой и Медиалигой.

«Сборная всё-таки хочет играть официальные матчи. А так интерес к матчу был бы большой. Если бы сборная Медиалиги играла со сборной ФНЛ и крупно проиграла, то какой [счёт] был бы здесь? Лёгкая прогулка. 10:0, может, не было бы. Пять, шесть забили бы, может, больше», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Национальная команда уже пропустила чемпионат мира в Катаре и Евро в Германии.